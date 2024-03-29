Kayseri'de silahlı kavga: 3 kişi yaralandı

Kayseri'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi 286'ncı sokakta iki grup arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli ya da şüpheliler tarafından tüfekle ateş açılması sonucu E.Y, B.Y. ve F.S. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kayseri Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.