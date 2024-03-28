Kayseri'de Otomobil ile Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 3 Yaralı
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
S.Ü. (21) idaresindeki 38 DA 200 plakalı otomobil, Mustafa Kemalpaşa Bulvarı'nda, aynı yönde giden M.Ö. (26) yönetimindeki 07 BAA 985 plakalı motosikletle çarpıştı.
Savrulan motosiklet, kaldırımda yürüyen anne ile çocuğuna çarptı.
Kazada, motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan S.Ü. ile anne ve çocuğu kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.