Kocasinan Belediyesi Gök Gözlem Evi'nde Gençlere Destek Veriyor

Kocasinan Belediyesi tarafından Gök Gözlem Evi Merkezi'nde "gökyüzünü keşfet" etkinliği gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediyesi Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bilimsel projelerle fark oluşturduklarını ifade etti.

Gençlere desteklerinin süreceğini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Özellikle gençlerimize atölye ve tesislerimizle destek vermenin yanı sıra sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Bugün gençlere destek veriyoruz ve biliyoruz ki yarın onlar da bu necip milleti gururlandıracaklar. Gençlerimizin talepleri doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi Kocasinan Akademi çatısı altında vermiş olduğumuz desteği artırarak sürdüreceğiz. Biliyoruz ki teknoloji noktasında teknoloji üreten, teknolojiden istifade eden yerli ve milli ürünlerle bunu yapabilirsek o kadar başarılı oluruz."