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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye Down Futsal Milli Takımı'nı tebrik etti

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Antalya'da düzenlenen 2. Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) Dünya ikincisi olan Türkiye Down Futsal Milli Takımı'nın kalecisi Hacı Ömer Arslantürk'ü ve Milli Takım antrenörü Uğur Arı'yı tebrik etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, Türkiye'ye ve Kayseri'ye büyük gurur yaşattıkları için Arslantürk ve Arı'yı kutlayarak, Kocasinan Spor Kulübü'nün sporun her alanında ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılar elde ettiğini vurguladı.

Özel çocukların başaramayacağı hiçbir şeyin olmadığını belirten Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"İki defa Avrupa Şampiyonası'nın ardından geçen yıl dünya üçüncüsü, bu yıl ise dünya ikincisi olarak bu gururu yaşattılar. İnşallah seneye dünya şampiyonasında ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırırlar. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılması ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesi için her zaman desteklerimiz artarak sürecek. Kocasinan Spor Kulübü'nde özel çocuklarımızın sahip olduğu yetenekleri ortaya çıkarma konusunda da onlara önderlik ediyoruz. Hizmetlerimizle özel çocuklarımız büyük başarı hikayesi yazıyor."

Türkiye Down Sendromlu Futsal Milli Takımı ve Kocasinan Spor Kulübü Antrenörü Uğur Arı ise spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı Çolakbayrakdar'a teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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