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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Togg'u kullanarak yeni yolu açtı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan ilçesinde yapımı tamamlanan yolda Togg kullandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Yakut Mahallesi'ni Kocasinan Bulvarı'na bağlayan köprü ve bağlantı yolunun açılışında, yerli ve milli otomobil Togg'u sürdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kamulaştırma giderleri hariç maliyeti yaklaşık 150 milyon liraya yapılan projenin kent ulaşımına önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Kayseri'de ulaşımın konforunu arttırmak için çalıştıklarını vurgulayan Büyükkılıç, "Şu anda Dünya Ticaret Merkezi'nin önünden çıkan yolumuz, Yakut Mahallesi içerisinden demir yolu üzerinden, çevre yol diye bilinen Kocasinan Bulvarı'na, oradan Fuzuli ve Sivas Caddesi ve Köşk Mahallesi'ne bağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç'a, AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal ile daire başkanları da eşlik etti.

Kaynak: AA / Güncel

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