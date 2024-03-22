Hafif ticari araçla pikap çarpıştı: 5 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde pikap ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı General Emir Mahallesi Erkilet Bulvarı üzerinde 38 AHJ 922 plakalı Fiat marka hafit ticari araç ile 38 ZV 160 plakalı pikap çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle pikap kaldırıma çıkarken çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçlarda bulunan 5 yaralı, ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edilirken, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İncelemelerin ardından araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.