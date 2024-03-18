Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kırsal mahalleleri ziyaret ederek gençleri tarıma yönlendirecek

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, kırsal mahalleleri ziyaret ederek vatandaşların taleplerini dinledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çolakbayrakdar, yeni dönemde gençler ve köyler için hazırladıkları 'Köyümde Hayat Var' projesi ile gençleri tarıma yönlendirerek ülke ekonomisine katkı sağlayacaklarını ifade etti.

Projeyle genç çiftçilerin destekleneceğini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bölgede belediyemizin arazisi varsa ve genç çiftimizin arazisi yoksa onlara arazi vereceğiz. Sözleşmeli tarım yaparak veya ata tohumumuzla tıbbı ve aromatik bitkiler gibi farklı ürün çeşitlerini destekleyerek gençlerin yeniden tarımla uğraşmaları için bu altyapıyı sağlayacağız. Gençlerimize, kırsaldaki yaşamı özendirmek ve kırsal mahallelerimizde gençlerimizin nüfusunu artırmak için gayret edeceğiz."

Çolakbayrakdar, genç nüfusun tarım yapabilmesi için harekete geçeceklerini aktardı.