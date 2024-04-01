Kocasinan ilçesinde Cumhur İttifakı önde
31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde açılan sandıklarda oyların yüzde 35,51'ini alan Cumhur İttifakı Adayı Ahmet Çolakbayrakdar yarışı önde götürüyor.
Sandıkların yüzde 94,96'sının açıldığı Kocasinan ilçesinde oyların yüzde 35,51'ini alan Cumhur İttifakı Adayı Ahmet Çolakbayrakdar yarışı önde götürüyor. Açılan sandıklara göre Yeniden Refah Partisi Adayı Önder Narin yüzde 22,89, CHP Adayı Mustafa Yıldız yüzde 15,34, İYİ Parti Adayı Yurder Şahin yüzde 11,47 oy aldı. - KAYSERİ