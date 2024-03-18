Kurusıkı Tabanca İle Oynayan Çocuklar Yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kurusıkı tabanca ile oynayan 2 çocuk, tabancanın ateş alması sonucunda yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yavuzlar Mahallesi İmar Sokak'ta iddiaya göre kurusıkı tabanca ile oynayan C.A. (16) ve O.D. (16), silahın ateş alması sonucu ellerinden yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KAYSERİ