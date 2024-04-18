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Kayseri'de park yeri kavgası: 2 kişi yaralandı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. İstasyon Caddesi'nde meydana gelen olayda M.Ç. bıçakla yaralanırken, K.P. ise darbedildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde park yeri nedeniyle çıkan kavgada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, İstasyon Caddesi'nde M.Ç. ve K.P. ile kimliği belirlenemeyen kişiler arasında araç park yeri nedeniyle yüzünden tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.Ç. bıçakla yaralandı, K.P. ise darbedildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocasinan Kayseri Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

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