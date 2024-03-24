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Yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu

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Yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 72 yaşındaki yaşlı adam evinin banyosunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sahabiye Mahallesi Bozantı Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; N.Ö.'yü evin banyosunda hareketsiz şekilde yatan eşi durumu ihbar etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalede N.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından N.Ö.'nün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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