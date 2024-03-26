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Kayseri'de Otomobilin Çarptığı Yaya Ağır Yaralandı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

S.D. idaresindeki 38 AIP 144 plakalı otomobil, Barbaros Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen 60 yaşındaki H.Ç'ye çarptı.

Yaklaşık 20 metre sürüklenen H.Ç. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılan H.Ç'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kocasinan Kayseri Trafik Kazaları Güncel Haberler

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