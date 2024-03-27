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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, KTO Meclis Üyelerine Projelerini Anlattı

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Kocasinan Belediye Başkanı ve başkan adayı Ahmet Çolakbayrakdar, yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları projelerini Kayseri Ticaret Odası (KTO) meclis üyelerine anlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, KTO mart ayı meclis toplantısında konuşan Çolakbayrakdar, yeni dönemde şehri geleceğe taşımak adına büyük projeler hayata geçireceklerini ve Kocasinan'da yaşamanın ayrıcalıklı hale geleceğini belirtti.

Kocasinan'ı farklılaştıracak bir şehir inşa edeceklerini aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Günümüzde en çok konuşulan ve en çok gündem olması beklenen işlerin başında çevre geliyor. İklim değişiklikleri, kuraklık, atıklar ve canlılar olmak üzere bunların hepsi bir bütün olarak çevreyi kapsıyor. Bu noktada 5 yıl içerisinde 1,5 milyon metrekare alanı kapsayan ve yaklaşık 200 noktada park yapmayı hedefliyoruz. Şehrin merkezinde ve merkeze yakın yerlerde ağaçlandırma çalışmaları ile 3,5 milyon metrekare orman alanını Kayseri'mize kazandıracağız. Toplamda 5 milyon metrekare yeşil alan kazandırmış olacağız. Şehrimizin, imar planlama noktasında bir kimliği var. İnşallah bu dokunuşlarla birlikte daha kimlikli şehir haline getirmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA / Güncel

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