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Ahmet Çolakbayrakdar, mazbatasını aldı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde Ak Parti'den yeniden Belediye Başkanı seçilen Ahmet Çolakbayrakdar, mazbatasını aldı.

Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende mazbatasını alan Çolakbayrakdar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kendisine destek olan ve seçim çalışmalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Çolakbayrakdar, bundan sonra daha güzel, daha iyi şartlarda, gelecek nesiler için üretmeye ve Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için durmadan çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

Törene, AK Parti Kayseri milletvekilleri Bayar Özsoy, Şaban Çopuroğlu ve Murat Cahid Cıngı, İl Başkanı Fatih Üzüm, Kadın Kolları Başkanı Meral Koşar, Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, MHP Kocasinan İlçe Başkanı Hacı Ali Doğan ve partililer katıldı.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

Ahmet Çolakbayrakdar Kocasinan AK Parti Türkiye Kayseri Politika Güncel Haberler

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