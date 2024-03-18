Kurusıkı Tabanca İle Oynarken Yaralanan 2 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, oynadıkları kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Yavuzlar Mahallesi İmar Sokak'ta, C.A. (16) ve arkadaşı O.D. (16) bahçede kurusıkı tabanca ile oynarken silah ateş aldı. Bunun sonucu iki çocuk ellerinden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuklar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.