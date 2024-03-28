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Otomobille çarpışan motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

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Otomobille çarpışan motosiklet yayalara çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin savrulduğu kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda meydana gelen kazada, S.Ü. idaresindeki 38 DA 200 plakalı otomobil ile Mehmet Ö. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet kaza yaptı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet savrularak kaldırımda yürüyen bir kadın ve çocuğuna çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde motosiklet sürücüsü Mehmet Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı otomobil sürücüsü S.Ü. ve yaralanan anne ile çocuğu da ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Mehmet Ö.'nün cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocasinan Kayseri Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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