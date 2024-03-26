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Kocasinan Belediye Başkanı Yetim Kardeşlerle Ramazan Şenliğinde Buluştu

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla düzenlenen "Yetim Kardeşler Ramazan Şenliği"nde çocuklarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dünya Yetimler Günü dolayısıyla belediye hizmet binasının önünde etkinlik düzenlendi.

Şenliğe, AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Başkan Çolakbayrakdar, Kayseri İHH İnsani Yardım Vakfı Yetim Birimi, İHH Yönetim Kurulu, İHH gönüllüleri ve yetim çocuklar katıldı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği şenlikte, çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara bisiklet hediye etti.

Çocuklarla bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Çolakbayrakdar, "Çocuklarımızın mutluluğunu görmek bizim için çok keyifli. Onların gözlerindeki ışıltı, heyecan ve enerji bizim çalışma şevkimizi daha da çok artırıyor." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Çopuroğlu ise Başkan Çolakbayrakdar'ın her zaman örnek ve güzel projelere imza attığına dikkati çekti.

Kaynak: AA / Güncel

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