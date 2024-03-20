Kayseri'de Sentetik Uyuşturucu ve Tabanca İle Yakalanan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında, üzerlerinde sentetik uyuşturucu ve tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramada, 5 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile 26 mermi ele geçirildi.
Kayseri'de üzerlerinde sentetik uyuşturucu ve tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre, Kocasinan ilçesi Himmetdede Mahallesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştiren jandarma ekipleri, şüphe üzerinde durdurdukları araçta M.A. ile F.A'nın üzerinde arama yaptı.
Aramada, 5 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile 26 mermi ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.