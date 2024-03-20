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Kayseri'de Sentetik Uyuşturucu ve Tabanca İle Yakalanan 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yapılan asayiş uygulamasında, üzerlerinde sentetik uyuşturucu ve tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Aramada, 5 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile 26 mermi ele geçirildi.

Kayseri'de üzerlerinde sentetik uyuşturucu ve tabanca bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valiliğin açıklamasına göre, Kocasinan ilçesi Himmetdede Mahallesi'nde asayiş uygulaması gerçekleştiren jandarma ekipleri, şüphe üzerinde durdurdukları araçta M.A. ile F.A'nın üzerinde arama yaptı.

Aramada, 5 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile 26 mermi ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Güncel

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