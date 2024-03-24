Kayseri'de 72 yaşındaki adam evinde ölü bulundu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 72 yaşındaki adam, evinin banyosunda ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Bozantı Caddesi'nde ikamet eden N.Ö.'yü (72) evin banyosunda hareketsiz şekilde yatarken bulan eşi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri N.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ