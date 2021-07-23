KKTC'den BMGK'nin Kapalı Maraş'ın açılmasını kınama kararına sert tepki

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik kınama kararı alacağına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik kınama kararı alacağına ilişkin açıklamasına tepki gösterdi.

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bugün Kapalı Maraş'a ilişkin maddi hatalar da içeren bir açıklama yaptığı belirtildi. Açıklamada, "KKTC, topraklarının bir parçası olan Kapalı Maraş'ta ezber bozan, yapıcı adımlar atmaktadır. Kamu alanlarının kullanılmaya başlanmasının yanı sıra, KKTC Bakanlar Kurulu, Kapalı Maraş'ın bir bölümünün askeri statüden çıkarılması kararı almıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın da sarih bir şekilde açıkladıkları üzere, alınan karar, uluslararası hukuka uygun olduğu gibi, mülk sahiplerinin haklarını da garanti altına almaktadır" denildi.

Açıklamada ayrıca, "KKTC Bakanlar Kurulu'nun askeri statüden çıkardığı bölgenin tekrar açılmasına matuf bir karar istihsal etmemiştir. BMGK'nin, kapalı Maraş'ın 'tekrar iskana açılmasına' ilişkin Rum tarafının mesnetsiz iddialarına dayanarak açıklama yapması üzücüdür. Kapalı Maraş'a yönelik kararlarımızın, Rum halkı arasında da memnuniyet oluşturmasına karşın, mülk sahiplerinin haklarını korumaya matuf açılımımıza BMGK'nin olumsuz tepki göstermesi talihsizdir" ifadeleri yer aldı.

Başta Annan Planı olmak üzere, "iki bölgeli, iki toplumlu federasyonu" amaçlayan müzakere süreçlerinin Rum tarafının retçi tutumu nedeniyle başarısız olduğu vurgulanan açıklamada, "Federal çözüm modelini öngören ve yaklaşık 50 yıl sonuçsuz kalan müzakerelerin tüketildiği ve geçmişte kaldığı inkar edilemez bir gerçektir. Kıbrıs Türk tarafı, Kıbrıs Rum tarafıyla, işbirliğine dayalı sürdürülebilir, kalıcı bir anlaşmayı arzu etmektedir. Sürdürülebilir, kalıcı bir anlaşma ancak ve ancak, müktesep hakkımız olan egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statünün tesciliyle mümkündür. Tüketilen bir çözüm modelini taraflara dayatmaya çalışmak yerine, BMGK'nın, Ada'da galebe çalan olguları dikkate alan bir yaklaşım sergilemesi yerinde olacaktır" denildi.

BMGK'nin açıklamasında yer alan "Kıbrıs halkı" ifadesinin de Kıbrıs'taki gerçekleri yansıtmadığı kaydedilen açıklamada, "Ada'da tek bir halk değil, Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum olmak üzere iki ayrı halk bulunmaktadır. BMGK'nın bu olguyu da, açıklama ve kararlarında, dikkate almasını bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar'ın Cenevre'de düzenlenen 5+BM gayri resmi toplantısı sırasında yaptığı önerileri çerçevesinde Kıbrıs Türk tarafının, sürdürülebilir ve kalıcı bir anlaşmaya varılması çabalarına olumlu katkı yapmaya devam edeceği belirtildi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı