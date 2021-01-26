Kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı
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Kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı

26.01.2021 11:09 | Son Güncelleme: 26.01.2021 11:13
Kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağladıklarını açıkladı.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağladıklarını açıkladı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bakanlığımıza ulaşan talepler üzerine esnaf ve sanatkarlarımız ile gerçek kişi tacirlerine yönelik kira ve gelir kaybı desteklerine yeniden başvuru imkanı sağlıyoruz. Buna göre destekten yararlanma şartlarını taşıyan; fakat başvuruda bulunmayan esnafımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart 2021 saat 23.59'a kadar e-devlet üzerinden yapabilecektir" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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