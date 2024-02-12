Sinop'un Gerze ilçesinde 250 gram ekmeğin fiyatı 10 liraya yükseldi
Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından yapılan açıklamada, Sinop'un Gerze ilçesinde 250 gram ekmeğin fiyatının 10 liraya yükseltildiği bildirildi. Daha önce 240 gram ekmeğin 8 liradan satıldığı belirtilirken, yeni düzenlemeyle ekmeğin gramajının 250 grama çıkarıldığı ve fiyatının 10 lira olarak belirlendiği ifade edildi.
Sinop'un Gerze ilçesinde 250 gram ekmeğin fiyatı,10 liraya yükseldi.
Gerze Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, 8 liradan satılan 240 gram ekmeğin, 250 grama çıkartılarak 10 liradan satılacağı belirtildi.