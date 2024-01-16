Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği, ilçe turizminde yaşanan sorunları değerlendirdi

TUNAKAN YILDIRIM

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği (SAFTİD) Safranbolu Belediyesi, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Odası ve turizm işletmecilerinin katılımıyla ilçe turizminde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin toplantı düzenlendi. SAFTİD Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, "Safranbolu dünya için çok önemli bir şehir. 2024'te yine yüksek hedeflerimiz var" dedi.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği, Safranbolu Belediyesi, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Odası ve turizm işletmecilerinin katılımıyla ilçe turizmine ilişkin toplantı düzenlendi. Toplantıya, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muammer Dumaner, Safranbolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Deniz ve turizm işletmecileri katıldı.

Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği (SAFTİD) Başkanı Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, "Geçtiğimiz yıl 1 milyonun üzerinde turist ağırladı Safranbolu. Ancak nitelikli turizm ana hedefimiz. Bu noktada resmi kurumlarımız ve derneklerimizle neler yapabiliriz, turizm acentelerinin, turistlerin gördükleri eksikler üzerine bir toplantı yaptık. Safranbolu dünya için çok önemli bir şehir. 2024'te yine yüksek hedeflerimiz var" diye konuştu.

"2024'TE DAHA İYİ BİR SEZON GEÇİRMEYİ DİLİYORUZ"

Şebnem Urgancıoğlu Ergüder, şunları söyledi:

"Biz Safranbolu'ya yoğun olarak tur yapan acente ve tur rehberlerinden bir takım talepleriyle ilgili videolar rica ettik çünkü 2024'te daha iyi bir sezon geçirmeyi diliyoruz. Dolayısıyla daha da iyi olabilmek için onların değerlendirmesi, onların gözünden Safranbolu'nu nasıl göründüğü bizim için çok önemliydi. Olumlu ve olumsuz yönleriyle sağ olsunlar bizim paydaşlarımız bu konuda videolar hazırlayıp yolladı. Bugün de burada Dernek Yönetim Kurulu üyelerimiz, Safranbolu Belediye Başkanımız, Esnaf Odası başkanımız, Şoförler Odası Başkanımızla bir toplantı yaptık. Sayın Kaymakamımızla Ticaret Odası Başkanımız da aslında davetliydi ama yoğun programları yüzünden katılamadılar. Kendilerine de zaten bu video kayıtlarını arz edeceğiz. Onların gözüyle bizim hatalarımızı gidermemiz bence çok önemli. Tabii ki Safranbolu muazzam bir şehir, hepimiz için hatta dünya için çok önemli bir şehir çünkü Türkiye'de biliyorsunuz UNESCO'da kent ölçeğinde korunan tek şehir. Dolayısıyla bizim de bu güzelliğin kıymetini bilerek daha iyiyi her zaman hedeflememiz, daha iyiye gitmemiz gerekiyor diye düşünüyoruz. Dolayısıyla böyle önemli bir toplantı yaptık, değerlendirdik çünkü biz icracı bir makam değiliz. Safranbolu Turizm İşletmecileri Derneği olarak ancak proje üretiyoruz, öneriler sunuyoruz. Kentte gördüğümüz yanlışları paylaşmaya çalışıyoruz paydaşlarla ve devletimizin resmi kurumlarıyla, yerel yönetimlerimizle. Bu noktada hep birlikte çok daha iyiye gideceğimize inanıyoruz. Hepimiz sürekli sahadayız zaten yani dernek yönetimi olarak da üyelerimiz itibarıyla da. Bu arada derneğimiz de 2004'te kurulmuştu. Bu sene Türkiye'nin ikinci yüzyılın başlangıcıyla derneğimizin de 20. yılını kutluyoruz. Onun için bu 20. yılda daha etkin, ileride daha adından bahsedilir köklü çözümler bulmayı da umut ediyoruz.

"NİTELİĞİ ARTTIRACAK ÇALIŞMALAR YAPMAK İSTİYORUZ"

Turist sayısı yani bir milyonun üstünde gerçekleştiğini düşünüyoruz ama sizin de bildiğiniz gibi günübirlik var veya işte konaklamalı gelenler var. Bunlar birbirinden farklı kalemler ama biliyoruz ki 2023'te hedefleri tuttu çünkü pandemiden de yeni çıkmıştık. Dolayısıyla işte yabancı da bilhassa böyle yüzde üç yüzlere varan artışlar vardı. 2024'te de yine yüksek hedeflerimiz var ancak biz turist sayısından ziyade niteliğini arttırmak yönünde birtakım çalışmalar yürütmek istiyoruz çünkü esnaflarımızın ve paydaşlarımızın bu işten daha çok para kazanması da aynı şekilde devletimize de daha fazla vergi ödemeyi, katma değeri arttırıcı işler yapmayı hedefliyoruz. Umut ediyoruz ki bu yönde çalışmalarımızda başarılı oluruz çünkü geçtiğimiz günlerde CNN Travel'da dünyada görülmesi gereken 24 noktadan bir tanesi Karadeniz Bölgesi ve burada da öne çıkan yer Safranbolu'yu yayınlarına taşımış. Biz bu tanıtım filminin çekilmesinde ve ekibin ağırlanmasında derneğimiz ev sahipliği yaptı. CNN'nin de dünyadaki gezginlerin yüzde 51'ine etki ettiğini biliyoruz. Bu anlamda yabancı pazardaki hareketin biraz daha niteliği artacak şekilde çeşitlenmesini diliyoruz."