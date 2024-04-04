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Esnaf ve Sanatkarlar Bayram Alışverişine Hazır

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Esnaf ve sanatkarın Ramazan Bayramı'na hazır olduğunu belirten Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, vatandaşların bayram alışverişlerini esnaftan yapmaları konusunda çağrıda bulundu.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: "Ahilik kültürünü ve 'Halka hizmet, Hakka hizmet' anlayışını benimseyen her bir esnaf ve sanatkarımız, başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerifi geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Ramazan ayı boyunca vatandaşlarımıza en güzel ve en iyi hizmeti verebilmek için elinden geleni yapan esnaf ve sanatkarlarımız, bayram alışverişleri konusunda da hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlarımızın bayram alışverişinde ilk tercihlerini esnaf ve sanatkarlardan yana kullanmalarını istiyoruz. Konyalı 62 bin esnaf ve sanatkarımız, cazip fiyat uygulaması, kaliteli üretim, hizmette gerekli titizliği ve insan sevgisini ön planda tutmaktadır. Vatandaşlarımız, son dönemde enflasyona bağlı olarak gıda ürünlerindeki fiyat artışı nedeniyle merdiven altı imalatı ve kalitesiz ürünleri piyasaya sürenlere yönelmemelidir. Hangi koşullarda üretildiği bilinmeyen, hijyenden uzak merdiven altı ürünler insan sağlığını son derece etkilemektedir. Ürünlerin fiyatı belliyken maliyetinin altında bir ürün satılması mümkün değildir. Alışverişini, ailesinin sağlığını koruma adına, kendi yemediğini müşterisine satmayan, istihdama katkıda bulunan ve artan maliyetler karşısında ayakta durmaya çalışan esnafımızdan yapmalıdır" dedi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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