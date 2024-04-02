Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı: Güvenilir Mahalle Esnafından Alışveriş Yapın

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, bayram öncesinde alışveriş yapacak olan vatandaşları merdiven altı ve kalitesiz ürünler konusunda uyarırken güvenilir mahalle esnafından alışveriş yapılması tavsiyesinde bulundu.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Ramazan Bayramı alışverişi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Ramazan Bayramı'nda piyasalardan beklentinin büyük olduğuna değinen Dere, "Bu sene bayram tatilinin de 9 gün olması ve havalarında ısınmaya başlamasıyla birlikte sektörde bir hareketlilik bekleniyor. Esnaflarımız bu bayramdan oldukça umutlu. Bayram alışverişleri ile piyasanın canlanmasını dört gözle bekleyen esnaf ve sanatkarlarımız hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşlarımız da şimdiden bayramlık, ikramlık, hediyelik gibi ürünlerin alışverişini yapmaya başladı. Bakkaldan, büfecisine, kuruyemişçisinden, pastacısına, şekerciden tatlıcıya, kasaptan manava, ayakkabıcıdan konfeksiyoncuya, berberden kuaföre, şoförden, otelcisine, pansiyoncusuna tüm sektörlerdeki esnaf ve sanatkarımız müşterisini bekliyor. Bayramda ailesini ve sevdiklerini ziyaret edecek olan, tatil veya memlekete gitme planları yapan vatandaşlarımız alışverişlerini esnaf ve sanatkarlarımızdan yaparak hem ekonomiye katkı koyacak hem de esnaflarımızın yüzünün gülmesine vesile olacaktır. Havalarında ısınmasıyla beraber bayram tatilinin de 9 gün olması sebebiyle şehirler arası yolculuk artacak dolayısıyla 'Turizmin Başkenti Antalya'mızda piyasa canlanacaktır. Özellikle yerli turistler için tatil denilince Antalya vazgeçilmez bir durak noktasıdır. Ülkemizin dört bir yanından gelecek olan kıymetli misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamak için gün sayıyor, herkesi güzeller güzeli şehrimiz Antalya'mıza bekliyoruz" ifadelerine yer verdi.

"Esnafı tercih edin"

Bayram alışverişleri konusunda uyarılarda bulunan Adlıhan Dere, "Vatandaşlarımız bayram alışverişi yaparken çok dikkatli olmalı. Maalesef sektörde yaşanan fiyat dengesizliği ve giderek artan fiyatlarla birlikte sağlıksız, kalitesiz ve merdiven altı üretim artmış durumda bunun dışında bir diğer tehlike de tarihi geçmiş ürünleri indirim adı altında ucuz fiyatlara satışa sunuyorlar. Ucuza alışveriş yapacağım derken sağlığınızı riske atmayınız. Sağlıksız ve hijyenik olmayan şartlarda nasıl üretildiği belli olmayan yerler yerine mahallemizin oda üyesi güvenilir esnaf ve sanatkarlarından alışveriş yapınız. Fiyatların yüksek seyrettiği bu dönemde bile esnaf ve sanatkarlarımızda her kesime her bütçeye uygun ürün mevcut. Bayramlık alışverişlerinizde, seyahatlerinizde, aile ziyaretlerinizde, tatlı, tekstil, yiyecek - içecek; pasta, börek, çörek, kuruyemiş, kolonya, kahve, şeker, çikolata, ikramlıklar, vb. ihtiyaçlarınız için bakkal, büfeci, kuruyemişçi, pastacı, tatlıcı, manav, kasap, konfeksiyoncu, ayakkabıcı, zücaciyeci ve hediyelik eşya satıcısı vb. yerli esnaflarımızı kişisel bakım ihtiyaçlarınız için ise kuaför, berber ve güzellik salonu işletmecisi esnaflarımızı tercih ediniz" dedi. - ANTALYA