Elazığ Kovancılar Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı: Esnaf BAĞ-KUR primlerini ödeyemiyor

Elazığ Kovancılar Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Ahmet Özdoğan, asgari ücrete yapılan zamlardan sonra esnafın BAĞ-KUR primlerini ödeyemeyecek hale geldiğini söyledi. Özdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan esnaflarımızın EYT mağduriyetinin giderilmesi için 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülme sözü almıştık. Esnaflar olarak bir an önce bunun yasalaşmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini beklemekteyiz" dedi.

Kovancılar Esnaf ve Sanatkarlar Oda Başkanı Ahmet Özdoğan, asgari ücrete gelen zammın ardından esnafın yaşadığı zorluklara ilişkin açıklama yaptı. Özdoğan, şunları söyledi:

"ESNAFIMIZ KARA KIŞI NASIL GEÇİRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYOR"

"Sayın Cumhurbaşkanımızdan esnaflarımızın EYT mağduriyetinin giderilmesi için 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülme sözü almıştık. Esnaflar olarak bir an önce bunun yasalaşmasını ve mağduriyetimizin giderilmesini beklemekteyiz. 2024 yılı için açıklanan asgari ücrete gelen zamlarla esnaflarımız büyük ölçüde mağdur olmuş durumdadır. Bu mağduriyetin giderilmesi ve bir an önce esnaflarımıza faizsiz kredi verilmesi konusunda esnaflarımızın Sayın Cumhurbaşkanımızdan talepleri vardır.

Son gelen zamlarla BAĞ-KUR primleri 7 bin liraya yaklaştı. Esnaflar primlerini ödeyemez duruma geldi. Küçük esnaflarımız iş yapamıyor, bu rakamı nasıl ödesin? Devletimizin BAĞ-KUR primlerini indirmesini istiyoruz. Devletimizin prim borcu olan esnaflara, ödeme kolaylığı sağlaması gerekmekte. Esnaflarımızın çoğu prim borçlarını ödeyemiyor. Fiyat artışları nedeniyle esnaflarımızın işleri yarı yarıya düştü. Esnaflarımız kara kara kış mevsimini nasıl geçireceklerini düşünüyorlar. Bir an önce Cumhurbaşkanımızın bu mağduriyetleri gidermesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın şimdiye kadar vermiş olduğu sözleri yerine getirdiğini biliyoruz. ve Bundan kuşku duymuyoruz. Umarım bu mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi için en kısa zamanda Sayın Cumhurbaşkanımızın esnaflara müjde vermesini beklemekte beklemekteyiz."