Sinop'ta berber tarifelerine zam yapıldı

MUSTAFA USTA

Sinop'ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası, berberlere yapılan yeni zamlı tarifeyi onayladı. Buna göre Sinop'ta berberlerde 200 TL olan saç-sakal tıraşı 300 TL'ye çıkartıldı. Çocuk tıraşı da 130 TL olarak belirlendi. Sinoplu Berber işletme sahibi Aytaç Şahin, "Biz zam yapma taraftarı değiliz. Fakat günümüzün yaşam şartlarından dolayı, maliyetlerden dolayı, kira giderlerinden dolayı yapıyoruz. Asgari ücrete yüzde 50 zam geldi. Onun doğrultusunda biz de böyle bir talepte bulunduk.1 buçuk liraya aldığımız sabun bile 30 lira olmuş. Rakamlar şaka gibi" dedi.

Sinop'ta berber tarifesine yapılan zam, Esnaf ve Sanatkarlar Odası kararı ile onaylandı. Yeni tarifeye göre sadece saç tıraşı yıkamalı 200 TL, sakal tıraşı 100 TL, saç ve sakal tıraşı ise yıkama ve fön ile birlikte 300 TL oldu. Çocuk tıraşı da 130 TL olarak belirlendi.

"1 BUÇUK LİRAYA ALDIĞIMIZ SABUN BİLE 30 LİRA OLMUŞ"

Sinoplu Berber işletme sahibi Aytaç Şahin, şöyle konuştu:

"Biz zam yapma taraftarı değiliz. Fakat günümüzün yaşam şartlarından dolayı, maliyetlerden dolayı, kira giderlerinden dolayı yapıyoruz. Asgari ücrete yüzde 50 zam geldi. Onun doğrultusunda biz de böyle bir talepte bulunduk. Kızan ve şikayet eden arkadaşlar var. Saç tıraşı yıkamasız 150 lira, yıkamalı 200 lira. Sakal tıraşı 100 lira. Rakamlar bu şekilde değişiyor. Bence bu fiyatlar şu yaşadığımız ortamda normal. Biz bu fiyatları makul görüyoruz fakat bazı insanlar fazla olduğunu ve abartıldığını söylüyorlar. Biz burada 9 kişi çalışıyoruz. Bir kişinin sigorta maliyeti bugün 6 bin lira. Kendi Bağ-Kur ve dükkan kiramız var, vergimiz var, ödemiş olduğumuz KDV'lerimiz var. Bunun dışında malzemelerimiz de var. Dışarıdan bunları pek fazla kişi görmek istemiyor. Sadece makasla, tarağı görüyor. Ben aşağı yukarı 33 seneden beri bu işi yapıyorum. Biz bu işe yıllarımızı verdik. Demek istediğim her geçen gün daha da zorlaşıyor. 1 buçuk liraya aldığımız sabun bile 30 lira olmuş. Rakamlar şaka gibi. Sonuçta herkesin cebine dokunuyor."

"KİME SORARSAK SORALIM, KİMSE HALİNDEN BİR NOKTADA MEMNUN DEĞİL"

Sinoplu Berber işletme sahibi Mustafa Hüseyin Güllüoğlu; "Yeni zamlarla alakalı olarak tarifemiz değişti. Biz bu durumdan memnun muyuz? Keşke 50 lira olsa. Memnun değiliz. Bizim için değişen bir durum yok. Bizim için fiyatlara zam gelmesi çok bir şey arz etmiyor. Memura zam geldi, asgari ücrete zam geldi diye insanlar seviniyor ama baktığınız zaman piyasa noktasında her şeye zam geldiği için kimsenin yüzü gülmüyor. Sistem yine aynı şekilde devam ediyor. Sadece mevzu rakamların yükselmesi oluyor. Kime sorarsak soralım, kimse halinden bir noktada memnun değil."

"ŞU ANDA AÇIKÇASI MÜŞTERİLERE BİZ DE ÇEKİNEREK SÖYLÜYORUZ FİYATLARI"

Sinoplu Berber Burak Eğilmez; "Saç sakal fiyatımız yıkamalı olarak 300 TL oldu. Her şeyi içinde dahil fiyat bu. Daha sade olsun derseniz, yıkamasız 250 TL. Müşteriden biraz şikayet alsak da bizim dip fiyatımız şu anda bu. Şu anda açıkçası müşterilere biz de çekinerek söylüyoruz fiyatları."

"BİZİM AÇIMIZDAN İYİ BİR ŞEY DEĞİL TABİ Kİ"

Berbere tıraş olmaya gelen Hakan Aslan ise; "140 lira veriyordum, şimdi 200 lira vereceğim. Zamdan sonra ilk defa geliyorum. Bizim maaşlar artıyor. Parayı harcarken de her yerde zam görüyoruz. Markette de, berberde de her yerde olduğu gibi burada da zam var. Berberde elektriğe ve kiraya zamlı ödüyor. Bizim açımızdan iyi bir şey değil tabi ki. Ben geliyorum, çocuğum da geliyor. Çocuk tarifesine de ücret ödüyoruz. Ne kadar az olursa, bizim için o kadar daha iyi olur ama esnafın açısından da belli giderler var. Burada personel çalışıyor onların ücreti var. Ne müşteri memnun, ne de esnaf."