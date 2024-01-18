Ünye'de yeni küçük sanayi sitesi için çalışmalar devam ediyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde yeni küçük sanayi sitesinin yapılması için çalışmalar devam ediyor.

Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, Ünye Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı da olan Ünye Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Özkan ve yönetimini makamında ağırladı.

Tavlı, ilçenin sorunlarını çözüme kavuşturmak ve şehre hizmet etmek adına yürüttükleri çalışmalarda sivil toplum kuruluşlarıyla istişare halinde olduklarını söyledi.

İlçede yeni küçük sanayi sitesinin hayata geçmesi için çalışmaları takip ettiklerini belirten Tavlı, şunları kaydetti:

"Ünye Sanayi Sitesi ile ilgili de değerli siyasi büyüklerimiz ve oda başkanımızla birlikte gayret ediyoruz. Ünye'nin 40 yıllık organize sanayi bölgesi sorununun çözümü için nasıl yüreğimizi ortaya koyduysak, sanayi sitesinin hayata geçirilmesi için de aynı özveri ve gayretle çalışıyoruz. İlçemizin ihtiyacını karşılayabilecek bir sanayi sitesini şehrimize kazandırmak için gayret ediyoruz. Gençlerimizin de burada istihdam edilmesi en büyük mutluluğumuz olacaktır."

Kooperatif Başkanı Özkan ise Tavlı'ya yaptığı çalışmalar dolayısıyla teşekkür etti.