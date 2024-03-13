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Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, Hayırseverlere Teşekkür Etti

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Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, DESOB etkinliklerinde destek olan hayırseverlere plaket ile teşekkür etti. Hayırsever Ümit Yelin ise esnaflar için yapılacak çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, DESOB etkinliklerinde destek olan hayırseverlere plaket ile teşekkür etti. Hayırsever Ümit Yelin ise esnaflar için yapılacak çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği, DESOB tarafından esnaflara yönelik olarak düzenlenen etkinliklerinde sponsorluk desteği veren hayırsever Ümit Yelin'e teşekkür plaketi verdi.

DESOB başkanlık makamında gerçekleştirilen plaket töreninde konuşan Ümit Yelin, "Denizli esnafımızın daha iyi şartlarda hizmet vermesi için yapılan etkinlerde bizimde desteğimizin bulunması onur vericidir. Denizli'miz için yapılan bu çalışmalarda başta Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.

Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Mehmet Ali Erbeği ise yapılan etkinliklerde gerek kursiyerlerin gerekse diğer çalışmalarda eksiksiz bir çalışmasına özen gösterdiklerine dikkat çekerek destek veren sponsorlara teşekkür etti. Erbeği "DESOB olarak zaman zaman kurslar, eğitimler ve bazı önemli çalışmalar yapıyoruz. DESOB olarak eksik kaldığımız yerlerde ise sponsorlarımızın desteği ile yapılan etkinliğin eksiksiz olmasına özen gösteriyoruz. Bu anlamda her zaman yanımızda olan destek veren Yelin Tekstil Sahibi Ümit Yelin'e Denizli esnaflarımız ve oda başkanlarımız adına teşekkür eder, çalışmalarında ve iş hayatında başarılar dilerim" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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