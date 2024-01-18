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Erzincan'da simide yüzde 33,4 zam

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Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığınca alınan karara göre, simit ve puaça gibi ürünler yüzde 33,4 zam yapılarak, 19 Ocak 2024 Cuma günü geçerli olmak üzere fiyatları 10 liraya yükseldi.

Erzincan'da simide yüzde 33,4 zam geldi.

Erzincan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Erzincan Fırıncılar Odası Başkanlığınca alınan karara göre, daha önce 7,5 liradan satılan simit, puaça gibi ürünler yüzde 33,4 zam yapılarak, 19 Ocak 2024 Cuma günü geçerli olmak üzere simit ve puaça 10 liraya yükseldi.

2024 yılının unlu ürünlerde başta ekmek olmak üzere simit, lavaş, tandır gibi ürünlere de zam açıklandı.

Erzincan Fırıncılar Odası yeni fiyat listesi

Simit ve poğaça vb. 100 gram 10 TL

Somun ekmeği 200 gram 8 TL

Lavaş 50 gram tane 4 TL

Tandır ekmeği 120 gram 8 TL, 5'li paket 40 TL. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Erzincan Simit Ekonomi Güncel Haberler

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