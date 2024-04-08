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Küçük Esnaftan Yapılan Alışverişler Önemli

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Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır; Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan alışverişlerin küçük esnaftan yapılması gerektiğini belirterek, "Vatandaşlarımız Ramazan Bayramı alışverişlerini küçük esnaftan yaparak işletmelerin ayakta kalmasına katkı sağlayıp destek olmalı" dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Ramazan Bayramı dolayısıyla yapılan alışverişler hakkında bir açıklama yaptı. Başkan Şeyhi Odakır, alışverişlerin küçük esnaftan yapılmasının önemine değinerek vatandaşlara çağrıda bulundu. Başkan Odakır; "Ramazan Bayramı dolayısıyla başta gıda ürünleri olmak üzere çeşitli ürünler alıyoruz. Bu alışverişlerimizi küçük esnaftan yaparsak onların ayakta kalmasına destek olmuş oluruz. Unutmamalıyız ki küçük esnaf olmadan büyük esnaf olmaz. Şehrin ekonomisine çok önemli katkılar sunan esnafımıza bu şekilde desteğimizi göstermeye gayret edelim. Elbette vatandaşlarımız istediği ürünü istediği yerden almakta serbesttir. Biz 33 bin esnaf ve sanatkarın temsilcisi olarak naçizane bir öneride bulunuyoruz. Esnafımıza sahip çıkıp yaşatalım. Alışverişlerimizi küçük esnaftan yapalım" diye konuştu.

Odakır, başta esnaf ve sanatkarlar olmak üzere, Kayserililerin, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, hayırlara vesile olmasını temenni etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Ramazan Bayramı Ekonomi Güncel Haberler

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