TESOB'da Ramazan Bayramı töreni düzenlendi

Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde (TESOB) Ramazan Bayramı dolayısıyla tören gerçekleştirildi.

Bayramlaşma törenine, TESOB Başkanı Metin Kara, yönetim kurulu üyeleri, esnaf ve sanatkar odası başkanları ve yöneticileri ile TESOB personeli katıldı.

Başkan Metin Kara, Ramazan Bayramı'nın İslam alemi için hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkarlarımızın, ulusumuzun sağlıklı, mutlu ve bereketli nice bayramları huzur içinde geçirmesini diliyorum. Meslek odalarımız, 30 bin esnaf ve sanatkarımızla temel gayemiz şehrimizin her alanda kalkınmasına destek sunmaktır. Derdimiz de sevdamız da bayrağımız, vatanımız ve ezanımızdır."