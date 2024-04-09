Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Vali Mustafa Çiftçi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği İftar Programına Katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Esnafın yoğun katılım sağladığı iftar programında bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, şunları söyledi: "Aziz mübarek şerefe gününde sizlerle iftar sofrasında beraber olmaktan dolayı son derece bahtiyar olduğumu ifade etmek isterim. Atalarımız sayılı günler gelir geçer, demiştir. Ramazanın da sonlarına ulaşmış bulunmaktayız. Şimdiden hepinizin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Allah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde bizlerin Ramazan ve Kurban Bayramı'na, mübarek gün ve gecelere erişmemizi nasip eylesin. Malumlarınız bayramlarımız; özellikle dini bayramlarımız bizi birbirimize daha çok yaklaştıran, millet olma şuurunu derinden hissettiğimiz, ulusal birlik ve beraberliğimizin zirve yaptığı günlerdir.

Dini bayramlarımızda özellikle büyükleri ziyaret eder ellerini öperiz, hayır dualarını alırız, küçüklerin gönlünü yapar, küskünleri barıştırır, şehitliklerimizi ziyaret ederiz. Aziz şehitlerimize dua eder, hayır dualarda bulunuruz. Bu vesileyle Cenab-ı Hakk bütün aziz şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Kahraman gazilerimizden hayatta olanlara Allah hayırlı ömürler ihsan eylesin. Ahirete irtihal edenlere Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Yurt içinde, yurt dışında operasyonda olan güvenlik güçlerimiz var. Onlara da Cenab-ı Allah kolaylıklar ihsan eylesin, ayaklarına taş değdirmesin. İftar sofralarına bizleri davet eden, sizlerle bir araya gelmemize vesile olan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve üyelerine teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı bayramlar diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Erzurum İftar Yerel Yaşam Politika Haberler

Bakmadan Geçme

BAYRAM NAMAZI nasıl kılınır? Bayram namazı kaç rekat? AREFE GÜNÜ MESAJLARI 2024 Ramazan Bayramı mesajları! Dualı, resimli anlamlı mesajlar Avrupa Yakası geri mi dönüyor? Avrupa Yakası yeniden mi başlayacak? Gülse Birsel açıklama yaptı mı? BAYRAM NAMAZI SAATLERİ | 2024 Ramazan Bayramı namazı saat kaçta, bayram namazı ne zaman kılınacak? Eskişehir bayram namazı saat kaçta 2024? Eskişehir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Erzurum bayram namazı saat kaçta 2024? Erzurum bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Diyarbakır bayram namazı saat kaçta 2024? Diyarbakır bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı 8-9 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 8-9 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 8-9 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 8-9 Nisan Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi!
title