Vali Mustafa Çiftçi, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği İftar Programına Katıldı

Vali Mustafa Çiftçi, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.

Esnafın yoğun katılım sağladığı iftar programında bir konuşma yapan Vali Mustafa Çiftçi, şunları söyledi: "Aziz mübarek şerefe gününde sizlerle iftar sofrasında beraber olmaktan dolayı son derece bahtiyar olduğumu ifade etmek isterim. Atalarımız sayılı günler gelir geçer, demiştir. Ramazanın da sonlarına ulaşmış bulunmaktayız. Şimdiden hepinizin Ramazan Bayramı mübarek olsun. Allah sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde bizlerin Ramazan ve Kurban Bayramı'na, mübarek gün ve gecelere erişmemizi nasip eylesin. Malumlarınız bayramlarımız; özellikle dini bayramlarımız bizi birbirimize daha çok yaklaştıran, millet olma şuurunu derinden hissettiğimiz, ulusal birlik ve beraberliğimizin zirve yaptığı günlerdir.

Dini bayramlarımızda özellikle büyükleri ziyaret eder ellerini öperiz, hayır dualarını alırız, küçüklerin gönlünü yapar, küskünleri barıştırır, şehitliklerimizi ziyaret ederiz. Aziz şehitlerimize dua eder, hayır dualarda bulunuruz. Bu vesileyle Cenab-ı Hakk bütün aziz şehitlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Kahraman gazilerimizden hayatta olanlara Allah hayırlı ömürler ihsan eylesin. Ahirete irtihal edenlere Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Yurt içinde, yurt dışında operasyonda olan güvenlik güçlerimiz var. Onlara da Cenab-ı Allah kolaylıklar ihsan eylesin, ayaklarına taş değdirmesin. İftar sofralarına bizleri davet eden, sizlerle bir araya gelmemize vesile olan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı ve üyelerine teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı bayramlar diliyorum." - ERZURUM