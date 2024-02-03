Uşak'ta Ekmek Fiyatlarına Zam Yapıldı

Uşak'ta bugünden itibaren 250 gram ekmek 10 TL'den satılmaya başlandı.

Uşak Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (UESOB) ile Fırıncılar ve Unlu Madde İmalatçıları Esnaf Odası tarafından ekmeğe zam yapıldı. Artış öncesi 230 gramı 8 TL'den satılırken, gramajı yükseltilerek 250 gram ekmek 10 TL oldu. Öte yandan bugün itibariyle zamlı fiyattan ekmek satışları başladı. - UŞAK