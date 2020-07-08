Kaynarca'da sağanak; tarım arazileri ve köprüler sular altında (3) YOĞUN YAĞIŞ KOCAALİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLDUSakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle tarım arazisi ve yollar sular altında kaldı.

YOĞUN YAĞIŞ KOCAALİ İLÇESİNDE ETKİLİ OLDU Sakarya'nın Kocaali ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle tarım arazisi ve yollar sular altında kaldı. Bazı mahallelere giden yollar kapanırken, ev ve ahırları su bastı. Yoğun yağış nedeniyle Maden Deresi mevkiinde yolda meydana gelen heyelanda 4 kişi araçlarında mahsur kaldı. Yapılan çalışmalar sonucu 4 kişi kurtarıldı.

Kaynak: DHA