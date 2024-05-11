Sakaryaspor, Kocaelispor'u mağlup ederek finale yükseldi

Trendyol 1. Lig'in 34. hafta karşılaşmasında play-off hattındaki sıralamayı yakından etkileyen karşılaşmada, konuk olduğu deplasmanda Kocaelispor'u 2-0 yenerek finale adını yazdıran Sakaryaspor'da teknik heyet ve futbolcularından oluşan kafile, şehrin girişinde coşku ile karşılandı. Cadde ve sokaklara sığmayan coşku, takımın tesislerinde de devam etti.

Trendyol 1. Lig'in 34. haftasında Sakaryaspor, deplasmanda ezeli rakibi Kocaelispor ile karşılaştı. Yarım asırlık Marmara derbisinde karşı karşıya gelerek kozlarını paylaşan ezeli rakiplerden Sakaryaspor, yeni teknik direktörü ile başladığı karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. Şehre dönen takım otobüsünü, taraftar grubu 'Tatangalar' gişelerde coşku ile karşıladı. Adeta şehrin sokaklarına sığmayan coşku, gişelerden takımın Rüstemler Tesisleri'ne kadar devam etti. Burada da yakılan meşaleler eşliğinde tezahüratlar yapan taraftarlara, Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç 'üçlü' çektirdi. - SAKARYA