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Sakarya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile motosiklet çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması neticesince meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Ada Caddesi Üzeri Seyfeler Mahallesi mevkiinde meydana gelen olayda, F.İ. idaresindeki 54 AIC 585 plakalı Opel marka otomobil ile S.G. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan İ.G. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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