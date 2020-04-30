Karayolu taşımacılığında 'fahiş fiyat' önlemi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Karayoluyla yurt içi tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini de belirleyerek vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Karayoluyla yurt içi tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini de belirleyerek vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik." dedi. Kaynak: Dunya.com