Karayolu taşımacılığında 'fahiş fiyat' önlemi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Karayoluyla yurt içi tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini de belirleyerek vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik.
30.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:58
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Karayoluyla yurt içi tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini de belirleyerek vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik." dedi.
Kaynak: Dunya.com