Zigana Tüneli yılda 272 milyon TL tasarruf sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli ile yıllık 92 milyon TL zaman ve 180 milyon TL akaryakıt tasarrufu sağlanacağını açıkladı. Tünel, Türk mühendisliğinin gurur ve yüz akı eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.