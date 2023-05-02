Zigana Tüneli yılda 272 milyon TL tasarruf sağlayacak
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli ile yıllık 92 milyon TL zaman ve 180 milyon TL akaryakıt tasarrufu sağlanacağını açıkladı. Tünel, Türk mühendisliğinin gurur ve yüz akı eserlerinden biri olarak kabul ediliyor.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 'Zigana Tüneli ile zamandan 92 milyon TL, akaryakıttan 180 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 272 milyon TL tasarruf sağlayacağız. Zigana Tüneli, Türk mühendisliğinin gurur ve yüz akı eserlerinden biridir. Bu gurur Türk mühendisliğinindir, hepimizindir" dedi.
HABER: Selçuk BAŞAR/TRABZON, (DHA)-
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel