Bakan Karaismailoğlu, Trabzon'da depremzedelere yardım kermesi ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon meydan parkında düzenlenen depremzedelere yardım kermesi ziyaret etti. Kermesten alışveriş de yapan Karaismailoğlu, vatandaşlarla sohbet etti. Ayrıca, Togg'a gençleri alarak tur attı ve paylaştığı videoyla gençlerden tam puan aldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon meydan parkında depremzedelere yardım için düzenlenen kermesi ziyaret etti. Kermesten alışveriş de yapan Karaismailoğlu, daha sonra meydanda bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti.

GENÇLERİ TOGG'LA GEZDİRDİ

Öte yandan Bakan Karaismailoğlu, seçim ziyaretlerini sürdüğü kentte, direksiyon başına geçtiği makam aracı Togg'a çevredeki gençleri alarak tur attı. Bakan Karaismailoğlu, bu anlara ait kemençe eşliğindeki videoyu, sosyal medya hesabından Togg'a gençlerimizden tam puan! 100 notuyla paylaştı.