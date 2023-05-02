BAKAN KARAİSMAİLOĞLU GANİTA-FAROZ PROJESİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

Bakan Karaismailoğlu Zigana Tüneli ile yıllık 272 milyon TL tasarruf sağlayacağız (2)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce yapımı tamamlanan Ganita-Faroz Sahil Düzenleme Projesi'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, hayalleri gerçeği dönüştürmeye devam edeceklerini söyledi. Karaismailoğlu, Zigana Tüneli yeni Türkiye ile eski Türkiye'yi karşılaştırmak için muhteşem bir eser. Trabzon için çok büyük hedeflerimiz var. O hedeflerimiz için çalışıyoruz. Kanuni Bulvarı bitiyor. Trabzon'a nefes aldıracak, yaşam kalitesini yükseltecek Güney Çevre Yolu'nun temelini attık. Trabzon bunları hak ediyor. AK Parti'li bir belediyenin yönetiminde olduğu için keyifli açılışlara katılıyoruz. İstanbul, Ankara'da ne oldu Vatandaşımızın hakkı değil mi o hizmeti almak. Hastanenin yapılmakta olan yolunu belediye durdurabilir mi Yapılan yatırımın üzerine hafriyat döken bir belediyeden konuşuyoruz. 14 Mayıs Türkiye'nin en önemli seçimlerinden bir tanesidir. ya yapılan hizmetler takdir edilecek ya da ülkeyi karıştırmak isteyenlere yetki verilecek? dedi.

'ÇOK BÜYÜK HAYALLERİMİZ VAR'

Eser ve hizmet fırtınasının süreceğini kaydeden Karaismailoğlu, Eser ve hizmet fırtınası sürecek. Güney Çevre Yolu'nu bitireceğiz. Yeni havalimanını yapacağız. Demiryolumuz, hafif raylı sistem yapılacak. Trabzon, Türkiye'nin yıldızı olacak onun için sizden yetki ve güç istiyoruz. Bütün Türkiye'ye gururla hizmet etmek için çalışıyoruz. Burada doğduk, burada öleceğiz. O sorumlulukla sizden güç ve destek istiyoruz. Yeni istihdam yeni turizm alanlarıyla beraber şehri yöneteceğiz. 6 çok kıymetli arkadaşımızla bu göreve talip olduk. Bütün hedeflerimiz yatırımlarımız bellidir. Bu yatırımlar için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Daha güzellerini yapacağız. Akyazı'ya kadar burayı uzatacağız. Çok büyük hayallerimiz var diye konuştu.

'TURİZM ŞEHRİ TRABZON İÇİN YENİ BİR DESTİNASYON OLACAKTIR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da, Trabzon Büyükşehir Belediyesi bütünüyle yenilenen, estetik dokunuşlarla daha da güzelleşen, çocukluğumuzun gençliğimizin Ganitasını iftiharla sunar. Trabzon'u, Trabzonlu hemşehrilerimizi şehrin kalbinde yeniden buluşturan bu muhteşem eserin açılışına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Büyükşehir Belediyesi olarak sözünü verdiğimiz bir projeyi daha yerine getirmenin huzurunu, mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Şehrimize, şehrimin güzel insanlarına hayırlı uğurlu olsun. Yenilenen yüzüyle Ganita'nın bugünkü haline getirilmesi epey bir gayretle ortaya çıktı. Burada yürüyüş ve bisiklet yolları, iskeleler, seyir terasları, kafeteryalar, çocuklarımıza, gençlerimize hizmet edecek oyun alanlarıyla burası her yaştan insanımıza hitap edecek. Ayrıca bir turizm şehri olan Trabzon için yeni bir destinasyon olacaktır? ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından projenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta, Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Senfoni Orkestrası konseri, ışık şovları ve kolbastı gösterileri de sunuldu. (DHA)