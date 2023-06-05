Görevi devralan yeni Ulaştırma Bakanı Uraloğlu basın toplantısında bitirilecek projeleri tek tek saydı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni Kabine'ye Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atanan Abdulkadir Uraloğlu, görevi Adil Karaismailoğlu'ndan devraldı. Basın toplantısında projelerden bahseden Uraloğlu, "Aydın-Denizli otoyolunu bitireceğiz. Başakşehir-Nakkaş otoyolunu yakından takip ederek yürüteceğiz. Ankara-İzmir hızlı tren hattı, Bursa'nın hızlı trenle buluşturulması, Halkalı-Havalimanı metrosu, Kazlıçeşme-Sirkeci tren hattını yakından takip edeceğiz" dedi.

Geçtiğimiz gün Çankaya Köşkü'nde bir basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Kabine'de yer alan bakanların isimlerini tek tek açıkladı. Erdoğan'ın Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atadığı Abdulkadir Uraloğlu, bugün bakanlıkta düzenlenen devir teslim töreninde görevi Adil Karaismailoğlu'ndan devraldı.

KARAİSMAİLOĞLU: GLOBAL PROJELERİ ÜLKEMİZİN HİZMETİNE SUNDUK

Törende konuşan Adil Karaismailoğlu şu ifadeleri kullandı: "7-24 yoğun mesai harcadık yeni yatırım, yeni planlamalar ülkemizin planladığı işleri bitirmesi, yerli ve milli mühendisliklerle yapmamız onur verici işlerimizdi. Yaptığımız işleri sadece açtığımız projelerin adlarını saymaya kalksak saatler alır. Global projeleri bitirip ülkemizin hizmetine sunduk.

"YATIRIMLARLA BİRLİKTE TÜRKİYE LİDER ÜLKELERDEN BİRİSİ OLACAK"

Ülkemizin gelişmesi büyümesi için projelerle istihdamda, üretimde, sanayide, teknolojide, tarımda ve hayvancılıkta olağanüstü katkılar sağladık. Bu yatırımlarla birlikte Türkiye lider ülkelerden birisi olacaktır. Türkiye sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yıldır doğru zamanda doğru yatırımlar yaparak ülkenin önünü açmıştır. Bugün 26 milyon araç trafikte seyrederken trafik sıkışıklığından hiç bahsedilmemesi trafik kazalarının yüzde 82 oranında azalması hakikaten romanlara konu olacak büyük bir meseledir. O da işte Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve güçlü kadrolarla oluyor. Türkiye çok büyük başarılar elde etmiştir. Bundan sonra bu yatırımlarla birlikte önüne konulacak çalışmalarla birlikte ülkemiz dünyanın lider ülkesi olacaktır. Fizibilitesi uygun projelerle kamu özel iş birlikleri yaparken ülkemizin dört bir köşesinde kamu bütçesinde aynı anda yaparak ülkemizin hizmetine sunan bir bakanlık haline geldik.

"ÇOK BÜYÜK MÜHENDİSLİK HİKAYELERİ YAZILDI"

Pandemi ile başladık peşinden seller, depremler afetler hep birlikte Abdülkadir Bey'le yol arkadaşlığı yaptık. Bu kadar zorluklar içerisinde hiçbir yatırımdan geri duymadık çok daha hızlandırdık. Çok büyük mühendislik hikayeleri yazıldı. İnşallah onlar içerisinde bizim de adımızın geçmesi büyük bir onurdur. En son depremle birlikte Türkiye ve dünyanın en büyük afeti ile mücadele ederken projelerin aksamadan yapılması onurdur. 17 yıldır bitmeyen Bolu Dağı Tüneli'nden 5 yılda biten Zigana Tüneli kolay iş değildir."

YENİ BAKAN URALOĞLU: AYDIN-DENİZLİ OTOYOLUNU BİTİRECEĞİZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Bakanım kıymetli katılımcılar değerli basın mensupları devir teslim törenimize hoş geldiniz. Öncelikle sayın Cumhurbaşkanımızın yeni dönemini yeni Bakanlar Kurulumuzu tebrik ediyorum. 21 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaptığımız özverili çalışmalarla Türkiye olarak çağ atladık. Dünyanın gıpta ile baktığı projeleri hayata geçirdik. Karayollarına baktığımızda güven hizmet yaptık. Ülkemizi sadece bölünmüş yollarla planlamadık, köprüler, otoyollar inşa ettik. Bu projelerimize devam edeceğiz. Aydın-Denizli otoyolunu bitireceğiz. Başakşehir-Nakkaş otoyolunu yakından takip ederek yürüteceğiz.

"HALKALI-HAVALİMANI METROSUNU YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ"

Özellikle ağırlık verdiğimiz demiryollarına aynı şekilde ağırlığı vererek onları takip edeceğiz. Önemli projelerden bahsedecek olursak Ankara-İzmir hızlı tren hattı, Bursa'nın hızlı trenle buluşturulması, Halkalı-Havalimanı metrosu, Kazlıçeşme-Sirkeci tren hattını yakından takip edeceğiz. Dünya denizciliğinden daha fazla pay almak için çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nda Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın Kabine'sinde Ulaştırma Bakanı olmanın şerefini yaşıyorum."