Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Adıyaman'da

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, geldiği Adıyaman'da koordinasyon toplantısına katıldı. konteyner kenti de ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, "Depremin sebep olduğu karanlık izleri hızla ortadan kaldırıyoruz" dedi.

6 Şubat tarihinde binlerce vatandaşın hayatını kaybettiği, binlerce binanın yıkıldığı Adıyaman'ı ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nu ilk olarak Adıyaman Valiliğini ziyaret ederek burada yapılan koordinasyon toplantısına katıldı. AK Parti Adıyaman Milletvekillerinden Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Emrah Bulucu ile il protokol üyelerinin katıldığı toplantı basın mensuplarına kapalı bir şekilde yapıldı. Toplantı sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu önce AK Parti Adıyaman İl Başkanlığını ardından da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında yer alan K-2 konteynır kenti ziyaret etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, burada bulunan depremzedelerle görüşerek onların sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Adıyaman'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'ye büyük destek verdiğini dile getiren Bakan Adil Karaismailoğlu, "Depremin üstünden henüz 3 ay geçmesine rağmen siz Adıyamanlı kardeşlerim, vatandaşlık bilinciyle hareket ettiniz ve ciddi bir katılımla sandığa gittiniz. Vatanseverlik nedir gösterdiniz. Millet sevgisi nedir gösterdiniz. Her şartta ülkesine sahip çıkan tüm Adıyamanlılara yürekten teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. Bundan sonra Adıyaman ve tüm Türkiye için yeniden güzel bir dönem başlayacak. Biliyorsunuz, depremin ilk saatlerinden itibaren buradaydık ve her geçen gün daha da güçlenerek çalışmalarımızı titizlikle sürdürdük" dedi.

"Depremin karanlık izlerini ortadan kaldırıyoruz"

Deprem bölgesinin tamamında 350 ayrı çadır kentte 868 bin çadır kurduk ve 2 milyon 605 bin afetzedemize barınma imkanı sağlandığını hatırlatan Karaismailoğlu, "Kalıcı konutlar yapılıncaya kadar 348 konteyner kentte de yaklaşık 110 binin üzerinde konteyner kurularak 250 bin in üzerinde afetzedemize geçici yuva temin edildi. Adıyaman'da da 35 çadır kentte yaklaşık 355 bin afetzedemiz, 16 bin 961 konteynerde de yaklaşık 35 bin in üzerinde afetzedemiz barınıyor. Konteyner sayıları planlanan 43 konteyner kentte hızla artıyor" şeklinde konuştu.

Depremin karanlık izlerinin silindiğini da anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Depremin sebep olduğu karanlık izleri hızla ortadan kaldırıyoruz. Bir yandan hasarlı binaların yıkılması ve enkazların kaldırılması için çalışırken diğer yandan altyapı ve yeniden inşa çalışmalarını yürütüyoruz. Tüm afet bölgelerini topyekun omuzlarımızın üstüne aldık ve çok kısa bir sürede hayatı normale döndürdük. Hükumet olarak tüm kurum ve kuruluşlarımızla, özel sektörümüzle, sivil örgütlerimizle, tüm hayırsever vatandaşlarımızla seferber olduk. Maalesef bu başarıları daha önce yaşadığımız afetlerde görev alan AK Parti öncesi hükumetler gösteremediği için yaşanan acılar çok daha büyük olmuştu" ifadelerini kullandı.

Seçim değerlendirmesi de yapan Karaismailoğlu, depremzedelerin Ak Parti farkını tüm dünyaya gösterdiğini de ifade ederek, "Deprem bölgelerinde ikamet eden vatandaşlarımız da bu gerçeği gözleriyle gördü ve tepkisini sandıkta gösterdi. Bu seçim, halkımızın yaşanan deprem felaketlerinin ardından cumhurbaşkanımıza ve devletimize olan güveninin perçinlendiğini ispat etmiştir. Biz milletimizle 21 yıldır tek yüreğiz. Milletimizin de her zaman bunu gördüğünü 14 Mayıs'ta bir kez daha sağır Sultan'a bile duyurduk. Çok şükür bizleri yeniden görevlendiren Adıyamanlılar sayesinde, Türkiye sayesinde önce deprem bölgesinde sonra da tüm Türkiye'deki çalışmalarımızı tamamlayacağız. AK Parti'nin hizmet ve eser siyaseti anlayışıyla hiç kimse ama hiç kimse yarışamaz. Cumhurbaşkanımız liderliğindeki AK Parti Belediyelerinin de AK Parti hükumetlerinin de 21 yıl içinde Türkiye'ye kazandırdıkları ortada. Bugün 2002 Türkiye'si ile kıyaslanmayacak bir konuma geldik çok şükür. Yılların ihmaline son verirken diğer yandan ülkemizi geleceğe taşıyan, çağ atlatan nice projelere imza attık. 14 Mayıs'ta milletimiz bir kez daha, dualarımız, rüyalarımız, umutlarımız Recep Tayyip Erdoğan'la dedi. İkinci turda sesimiz daha da gür çıkacak. 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımıza verilen destek daha da çok artacak. Adıyaman, bağımsız, bölünmez ve müreffeh Türkiye için, Türkiye Yüzyılı için bir kez daha gür bir sesle liderimiz Recep Tayyip Erdoğan diyecek" diye konuştu. - ADIYAMAN

Sizce 2. turda seçimi kim kazanacak? — Haberler.com (@Haberler) May 15, 2023