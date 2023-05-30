Milli tren setleri yolcular tarafından ilgi görüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli tren setlerinin yolcular tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve şu anda 2 tren setinin hizmet verdiğini açıkladı. Ayrıca, 3. tren setinin de fabrika testlerinin devam ettiği ve yakında raylara indirileceği belirtildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 27 Mayıs'ta Ada Ekspresi ile sefere başlayan milli trene vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, 2 tren setinin hizmet verdiğini, 3'üncü tren setinin de fabrika testlerinin devam ettiğini, yakında raylara indireceklerini kaydetti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, milli trenle ilgili yaptığı yazılı açıklamada, tüm testleri başarıyla tamamlanan yerli ve milli trenin geçen ay TCDD Taşımacılık AŞ'ye teslim edildiğini ifade etti.

TÜRASAŞ tarafından üretilen milli elektrikli tren setinin 27 Mayıs'ta Adapazarı-Gebze arasında ilk seferine başladığını aktaran Karaismailoğlu, vatandaşların milli trene yoğun ilgi gösterdiğini kaydetti. Ada Ekspresi'nin 11 durakta hizmet verdiğinin altını çizen Karaismailoğlu, milli elektrikli trenin konforuyla fark oluşturduğunu vurguladı. Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSİ sertifikasına sahip olan setlerde yolcu konforu ön plana alınarak üretiliyor. 160km/h Milli Elektrikli Tren setinin ilk 2 seti şu an yolcu taşımacılığı yapıyor. 3. tren setinin fabrika testleri devam ederken, diğer setlerin montaj işlemleri de sürüyor. 3. tren setinin bu yılın 3. çeyreğinde yolcu taşımacılığına hazır hale getirilmesi planlanıyor. Yakında raylara indirerek, yolcularımıza hizmet verecek" ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, 160km/h Milli Elektrikli Tren seti projesinde elde edilen teknik bilgi birikim çerçevesinde 225 km/h Milli Elektrikli Hızlı Tren seti tasarım çalışmalarının da bitme aşamasına geldiğine işaret ederek, tasarım sürecinin yüzde 90'ının tamamlandığını bildirdi.

Milli hızlı tren projesinin ilk prototip montajının 2024 yılı başında başlamasının öngörüldüğünü belirten Karaismailoğlu, "8 araçlı tren setine sahip olacak milli hızlı trenin 2025 yılında yolcu taşımacılığına verilmesi hedefleniyor" dedi. - ANKARA