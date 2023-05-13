Bakan Karaismailoğlu: 'Sandık, oy namustur'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, Yarın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimlerinden biri yapılacağını belirterek, "Seçim akşamı sonucu alana kadar hiçbir şekilde disiplinden ve iş takibinden taviz vermeyeceğiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, Yarın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimlerinden biri yapılacağını belirterek, "Seçim akşamı sonucu alana kadar hiçbir şekilde disiplinden ve iş takibinden taviz vermeyeceğiz. Sandık, oy namustur. Milletin bize verdiği emanettir. Onu yerine teslim edene kadar uyumayacağız" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Adil Karaismailoğlu, Akçaabat Büyük Yürüyüşü öncesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Yarın Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimlerinden biri yapılacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Bu o kadar önemli ki çocuklarımızın geleceği söz konusu. Memleketimizin, milletimizin geleceği söz konusu. Çok yoğun bir seçim kampanyası yürüttük. Dilimiz döndüğünce her şeyi milletimize anlatmaya çalıştık. Trabzon'dan vereceğimiz bu güçlü bir ses bütün dünyaya çok güzel bir mesaj olacaktır. Eren Bülbül yaşasaydı yarın ilk oyunu kullanacaktı. Bunu unutmayın ve bunu herkese hatırlatın. İşte Eren Bülbül'ü öldüren o teröristlerle iş birliği yaptıranlara en büyük mesajı Trabzon'dan Akçaabat'tan çıkması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Huzur ve güven ortamının devam etmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Biz ülkemizin geleceğini, ülkemizdeki huzur ve güven ortamını konuştuk. Sürekli bunu vurguladık. Çünkü bunları konuşabilmemiz için ülkemizde huzur ve güven ortamının devam etmesi gerekiyor. Bunu yarın akşam taçlandıracağız. Ülkemizin, dünyanın lider ülkesi olması yolundaki en büyük aşamayı yarın akşam aşacağız. Ondan sonra oturacağız, beraberce ülkemizin gelişmesi için neler yapabiliriz? Şehirlerimizin gelişmesi için ne yapabiliriz? Bunu konuştuk, anlattık ve bunların artık takiplerini yapacağız. Ondan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dünya lideri Cumhurbaşkanımızın liderliğinde onun güçlü kadrosuyla beraber Türkiye dünyanın gelişmiş en büyük ekonomileri arasında lider ülke olacaktır" ifadelerini kullandı. - TRABZON

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