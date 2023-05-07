TRABZON-BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: YENİ İPEK YOLLARI'NI ZATEN AÇTIK, GÜNAYDIN BEYEFENDİ

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağız' sözlerine ilişkin, "Yeni İpek Yolları'nı zaten açtık; günaydın beyefendi, biraz gözünüzü açın. Şu anda bu açılan koridorların kapasitelerini daha da artırmak için bütün güzergahtaki ülkelerle oturuyoruz, toplantılar yapıyoruz, konuşuyoruz. Türkiye, tarih yazıyor" dedi.

AK Parti'nin Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı da olan Bakan Karaismailoğlu, 'Trabzon İş Dünyası Buluşması' programına katıldı. Karaismailoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Tarihi İpek Yolu'nu canlandıracağız' sözlerine ilişkin konuştu. Karaismailoğlu, "Akşam güler misiniz, ağlar mısınız? Karşımızdaki aday, maalesef yıllar önce 'Sabiha Gökçen Havalimanı yapacağınıza Tuz Gölü'ne alabalık çiftliği yapın' diyen vizyoner. Akşam da bir vizyon proje oluşturmuş. Beyefendiye gece yarısı, 'günaydın' dedik. Bakü, Tiflis, Kars demir yolunu hattını 2017 yılında açtık. Marmaray'ı 2013'te açtık. Herhalde bunlar açıldığında da hangi rüyalardalarsa; yeni bir İpek Yolu'ndan bahsediyorlarmış. Bakü, Tiflis, Kars hattını yaptık. Marmaray'ı yaptıktan sonra, şu anda Çin, Pekin'den Londra'ya trenler kesintisiz gidiyor. Bu da yetmedi, bakın. Trabzon Limanı'nı Basra Körfezi'ne bağlıyoruz. Zigana Tüneli de bunların önemli koridor akslarından bir tanesi. Hepsi pazılın birer parçaları. Birbirine ekleniyor ve büyük, güçlü, lider Türkiye'den bahsediyoruz. Yeni İpek Yolları'nı zaten açtık; günaydın beyefendi, biraz gözünüzü açın. Şu anda bu açılan koridorların kapasitelerini daha da artırmak için bütün güzergahtaki ülkelerle oturuyoruz, toplantılar yapıyoruz, konuşuyoruz. Türkiye, tarih yazıyor. O yüzden böyle alabalık çiftliğiyle, alabalık beslemekle bu işlerde olmuyor. Bunlar, ülkesinin büyümesini ve güçlenmesini dert edinen kadrolar sayesinde oluyor" dedi.

'TÜRKİYE DÜŞMANLARINDAN KİM VARSA ONLARI DESTEKLİYOR'

CHP'nin yarım bıraktıkları işleri de tamamlayarak milletin hizmetine sunduklarını aktaran Karaismailoğlu, "Onların millete, belediyelerinde çektirdikleri zulümleri de çok iyi biliyoruz. Öyle inşaatı devam eden metro hattın üstüne hafriyat dökerek de bu işler bitmiyor. Maalesef, karşımızdaki vizyonerler bunlar. Ama milletimiz bunu çok iyi biliyor. Bakın; karşımızda bir ittifak var. Türkiye'yi sevmeyen, Türkiye düşmanlarından kim varsa burayı destekliyor. Şimdi Batı'lı ülkelerde dergiler yayınlanıyor ve onların kazanacağını söylüyorlar. Bunlar, Türkiye'yi sevdiği için mi bunları söylüyor? Asla, onlar Türkiye'yi hiçbir zaman sevmezler ki. Orta Doğu'da maşa olarak kullanmak isterler; diğer ülkelerde yaptıkları gibi. O yüzden Türkiye'nin güçlenmesinden, Türkiye'nin büyümesinden hiçbir zaman bunlar, hoşnut olmaz" diye konuştu.

'TÜRKİYE, DOSTLARIYLA ZATEN BÜTÜN ANLAŞMALAR YAPARAK BÜYÜYOR'

Türk cumhuriyetlerinin yakın zamanda Ankara'da toplandığını belirten Karaismailoğlu, "Hepsi, Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte yola devam edeceklerini açık beyan ettiler. Bunlar da Türkiye'nin dostları. Türkiye, dostlarıyla zaten bütün anlaşmalar yaparak, beraber büyüyor. Sadece Türk devletleri değil; bununla birlikte Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan. Orta koridor üzerindeki kapasiteyi nasıl arttırabiliriz, kara yolundaki yükü, demir yoluna nasıl aktarırız, bunları konuşuyoruz. Geçen ay Irak'ın Başbakanı Ankara'daydı. Önümüzdeki günlerde Irak, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, İran hepimiz toplanacağız ve bu kalkınma koridorunun Türkiye üzerinden, dünyaya nasıl ses vereceğini konuşacağız. Türkiye, bu planlamaları yapıyor" dedi.

'2053'ÜN, 2071'İN PLANLARINI YAPIYORUZ'

Mastır planlar yaptıklarını aktaran Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Hint Okyanusu, Basra Körfezi'nden gelen kalkınma yolu; bin 200 kilometrelik Habur Sınır Kapımıza kadar hem demir yolu hem de otoyolu. Türkiye üzerinden Akdeniz'e, Avrupa'ya, Karadeniz'e ve Kafkaslara bir bağlantı kuruyoruz ve orta koridoru da buna bağlıyoruz. Bunun yanında geçen hafta Ankara-Sivas demir yolu hattımızı açtık. Orta koridorun en önemli parçasına hızlı tren konforu getirdik. 405 kilometrelik demir yolu hattımızın içerisinde tam 69 kilometre uzunluğunda 49 tane tünel var. Tam 49 tane viyadük var ve uzunluğu 27 kilometre. Bu kadar büyük maliyetli, zor ve coğrafi koşullardaki projeyi bitirdik. Bu Sivas'ta mı kalacak, asla. Planlarımız belli. Mastır plan yapıyoruz. Önümüzdeki yılları planlıyoruz. 2053'ün, 2071'in planlarını yapıyoruz. Bugün Sivas'ta, yarın Erzincan'da, sonra Erzurum'da, sonra Kars'ta ve Nahçıvan üzerinden Zengezur koridorundan Bakü'ye gideceğiz. Bakü'den, Octavia'ya oradan Kazakistan, Çin'e kadar hızlı tren konforunu getirmek için planlar yapıyoruz, uyguluyoruz."

'TÜRKİYE, DÜNYANIN EN HIZLI BÜYÜYEN ÜLKELERİNDEN BİR TANESİ OLUYOR'

Yapılan hizmetlerin yerli ve milli olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün Doğu Ekspresi, Ankara'dan Kars'a gidiyor. Yarın bu Bakü'ye gidecek. Nahçıvan üzerinden yeni koridor açacağız. Kars-Aralık demir yolu hattımızı tamamlayacağız. Bunun bir kolu Karadeniz'e, Trabzon'a inecek. Türkiye, böyle büyük düşünüyor. Aynı şekilde Trabzon'u, Ankara, Çorum, Samsun, Sarp'a bağlayacağız. İşte hayalleri gerçeğe dönüştürmek budur. Bunun sonucunda ne oluyor? Ülkemiz gelişiyor, şehirlerimiz gelişiyor, ihracat rakamları fırlıyor. Türkiye, dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinden bir tanesi oluyor. Ama bunları konuşmamız için bir ülkede huzur ve güven ortamının olması lazım; bugünkü gibi. İşte o huzur ve güven ortamı, işte bu güçlü liderler ve vatanını, milletin seven kadrolar sayesinde olur. Yıllarca bizim gençlerimizi çaldılar, zamanımızı çaldılar, paramızı çaldılar ve bizi ülkemizin geleceği için konuşturmadılar. Ama 2000 yılında bir zihniyet değişti. Artık vatanı, millet için proje konuşan ve dünyanın en büyük mega projelerini bir bir kendi mühendisiyle, kendi işçisiyle, kendi mühendislik teknolojileriyle hayata geçen bir Türkiye var."

'YILLARDIR YATIRIM DÜŞMANLIĞI YAPIYORLAR'

Yatırımcıların yıllardır muhalefet tarafından korkutulduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "O yüzden bu terör bağlantılı, terörü iltisaklı insanlara milletimiz fırsat vermeyecektir. Düşünebiliyorsunuz? Bu ülkelerde terörle bağlantılı olan insanların bakan olabileceğini konuştuğumuz günlere geldik. Gözümüze açalım, karşımızda hakikaten büyük bir oyun var. Sanayici güven olmayan bir yere gelir mi? yatırım yapar mı? Yıllardır yatırım düşmanlığı yapıyorlar. Yabancıları korkutuyorlar. 'Türkiye'ye gelmeyin, yatırım yapmayın' diyorlar. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'mızın güçlü liderliği sayesinde Antalya'da bir havalimanı ihalesini yaptık. İhaleyi alanlar birisi; Alman, birisi Fransız, birisi de Türk. 765 milyon euroluk yatırım yapacaklar, 2025 yılına ve ondan sonra da 25 yıl işletecekler ve 8,5 milyar euro Türkiye'ye para verecekler, kira ödeyecekler. ve bunun da tam 2 milyar 100 milyon eurosunu da geçen yıl mart ayında Hazine'mize aldık, daha iş başlamadan aldık. İşte plan yapmak, üretmek, finansal modeller çizmek, planlamak budur" dedi.

'İKTİDAR DEĞİŞİKLİĞİNDE O TURİSTLERİN BİR TANESİNİ BURADA GÖREMEZSİNİZ'

Türkiye'nin doğru zamanda doğru yatırımlar yaparak önünü açtığını da aktaran Karaismailoğlu, "Buraya gelen turisti görüyorsunuz; Orta Doğu'dan geliyorlar. Allah göstermesin; bir iktidar değişikliğinde o turistlerin bir tanesini burada göremezsiniz. Bunu gelen turistlere bir sorun. Onlar bu ülkeye olan güvenden, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza olan güvenden dolayı Türkiye'yi tercih ediyor. O yüzden hem onları memnun edeceğiz hem onları gerçek, misafirperver bir Trabzonlu gibi ağırlayacağız, göndereceğiz ve daha sonra daha fazlasını göreceğiz. İnşallah 14 Mayıs'ta bu güven ve istikrar ortamımız zaten devam edecektir. Vatandaşımızın teveccühünü görüyorsunuz. Meydanlara sığmıyoruz artık. Bu nedir? Vatanına, milletine aşık olan insanların bir feryadıdır. Bütün milletimiz, 'Benim vatanım üzerinde oyun oynayamazsınız' diyor" diye konuştu. (DHA)