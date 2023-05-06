BAKAN KARAİSMAİLOĞLU STK İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI

Bakan Karaismailoğlu: Siyaset, Türkiye'ye, vatandaşa hizmet etmek için bir araç (4)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısına katıldı. Burada konuşan Karaismailoğlu, 'Çok önemli günlerin arifesindeyiz. Seçim nedeni ile bir araya gelmiş gibi görünsek de seçimler aslında bir fırsattır. Hem yapılanların takdir edilmesi hem de bazılarına ders vermek için önemli bir fırsattır. Siyaset memlekete hizmet etmek için bir araçtır. Tabii bizlerde yaptığımız hizmetlerin taktir edilmesini isteriz. Biz yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatıyoruz. Tabi ki taktir sizin. 21 yıldır Türkiye'de farklı bir yönetim var. Görevimiz, hayalleri gerçeğe dönüştürmektir. Hamdolsun hayalleri gerçeğe dönüştürecek çok iş yaptık" dedi.

'ÜLKEMİZİN HEDEFLERİ ARTIK ÇOK BÜYÜK'

Ülkenin geleceğini konuştuklarını ifade eden Karaismailoğlu, 'Şehirlerimizin yaşam konforunun arttırılmasından bahsediyoruz. Yıllardır bize bulaştırdıkları bu terör belasını defettikten sonra bunları konuşabiliyoruz. İnşallah biz bu konuyu bir daha gündemimize almamak üzere bunu defterimizden sildik. Ama maalesef ülkemizi karıştırmak için bu işlere talip olanlar var. İnşallah milletimiz onlara fırsat vermeyecektir. Ülkemizin hedefleri artık çok büyük. Bu istikrar ve güven ortamında artık Türkiye'nin 50 yılını planlar hale geldik. Bundan 20-25 yıl önceki Türkiye'yi düşünün. Daha bir yılı bile bulmayan iktidarlar vardı. Maalesef başbakanının yüzüne yazarkasa fırlatıldığı günler. Bunların hepsi tarih oldu" diye konuştu.

'TRAFİK KAZALARI YÜZDE 82 ORANINDA AZALDI'

Yatırım, istihdam alanları, turizm, tarım ve hayvancılığın artığını belirten Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Aynı şekilde ulaştırma sektöründe de öyle. Bundan 21 yıl önce Türkiye'de sadece 6 bin kilometre bölünmüş yol vardı. Biz bugün 29 bin kilometrelik bölünmüş yolda güvenli bir şekilde seyahat ediyoruz. ve bu seyahatler sayesinde bizim trafik kazalarımız tam yüzde 82 oranında azaldı. Bunun karşılığı da her yıl tam 13 bin 100 vatandaşımızın canını kurtarmış oluyoruz bu altyapı sayesinde. İşte memleket için çalışmak bu. Sadece kazalar ortadan kalkmadı. Bu yatırımlar sayesinde bölgelerimiz müthiş bir şekilde gelişiyor. Yatırımlar artıyor, istihdam alanları artıyor, turizm, tarım hayvancılık artıyor.?

'BATILI ÜLKELER TÜRKİYE İÇİN YÖN VERMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Ülkede istikrarın devam etmesi gerektiğini vurgulayan Karaismailoğlu, muhalefete yönelik eleştirilerde bulundu. Karaismailoğlu, 'Bakın biz Zigana Tüneli'ni açtık. Dünyanın en uzun tünellerinden bir tanesi. Bu pazılın sadece bir parçası. Ortada büyük bir resim var. Bakın 20 yıl önce tam 17 senede bitmeyen Bolu Dağı Tünelinin uzunluğu 3 kilometreydi. 17 yılda 3 kilometrelik tüneli bitiremeyen Türkiye'den 5 yılda 14,5 kilometrelik bir Türkiye'ye geldik. Karşımızda oluşan bir ittifak var. Batılı ülkeler Türkiye için yön vermeye çalışıyorlar. Bizi çok sevdiklerinden mi bunu yapıyorlar' Biz onların niyetini biliyoruz. Onlar hiçbir zaman güçlü, büyük Türkiye istemediler. Onlar bizim içimize nifak sokmak, bizi karıştırmak için yapmadıklarını bırakmadılar" ifadelerini kullandı.

'UYANIK OLMAMAMIZ LAZIM'

Seçimlere de değinen ve Millet İttifakı'na eleştirilerini sürdüren Bakan Karaismailoğlu, "Bizim uyanık olmamız lazım. Karşımızdaki ittifakın içinde alenen bunlarla iş birliği yapanlar da var. Biz yıllardır konuşmadığımız ve aklımıza gelmeyen şeyleri konuşmak zorunda kaldık. Maalesef ülkemizde terörle iktisatlı kişilerin bakan olabileceğini konuşur duruma geldik. Biz çok bedeller ödedik. Bütün mahallelerimizde, köylerimizde çok şehitlerimiz var. Bizim paralarımızı çaldılar. Gençlerimizi, zamanımızı çaldılar. Ama sonunda ne oldu. Bu kadar hizmetler daha önce de yapılabilirdi. Ülkemizin, şehirlerimizin gelişmesi gündemi ile meşgul olamadık. Çünkü ülkede güven ve huzurun olması gerekiyordu. İşte bu huzur ve güvenin devamı için sizlerden destek istiyoruz? dedi. (DHA)

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