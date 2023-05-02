Zigana Tüneli yılda 272 milyon TL tasarruf sağlayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Zigana Tüneli'nin yılda 272 milyon TL tasarruf sağlayacağını söyledi. Zigana Tüneli, dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli olarak açılacak. Bakan Karaismailoğlu, tünelin Türkiye'nin ve Türk mühendisliğinin gurur ve yüz akı eserlerinden biri olduğunu belirtti.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Zigana Tüneli ile zamandan 92 milyon TL, akaryakıttan 180 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 272 milyon TL tasarruf sağlayacağız. Zigana Tüneli, Türk mühendisliğinin gurur ve yüz akı eserlerinden biridir. Bu gurur Türk mühendisliğinindir, hepimizindir" dedi.

AK Parti'den Trabzon 1'inci sıra milletvekili adayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Doğu Karadeniz'i Orta Doğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun geçtiği güzergahta Trabzon-Gümüşhane kara yolu üzerinde yapımı tamamlanan ve yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan dünyanın en uzun 3'üncü, Avrupa'nın ise en uzun çift tüplü kara yolu tüneli Zigana Tüneli'nde incelemelerde bulundu. Togg ile geldiği tünel önünde açıklamalarda bulunan Bakan Karasimailoğlu, "Trabzon'un üretim ve ticaret faaliyetlerini kat ve kat arttıracak, ülkemizin ve Avrupa'nın en uzun, dünyanın ise sayılı çift tüp karayolu tünellerinden olan Zigana Tüneli'ni yarın hizmete açarak, Trabzon'umuz ve bölgemiz ile muhteşem bir hizmeti daha buluşturacağız. Ülkemiz adına mühendislik harikası önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştürdük" ifadelerini kullandı.

Bakan Karaismailoğlu, "Biz eser ve hizmet siyaseti yaparken birileri de yalan ve iftira siyasetlerine devam ediyor. Ülkemizin, milletimizin çıkarlarını bir kenara bırakmış, bu yolda ürettiğimiz proje ve hizmetleri yalan, iftira ve karalamayla itibarsızlaştırmaya soyunmuş durumdalar. Ak Parti hükümetleri milletimizi CHP'li belediyelerin insafına bırakmadı. Maalesef vatanımızın ve milletimizin menfaatine olan bütün işleri görmeye bile tahammül edemeyen bir CHP zihniyet var ama unuttukları bir şey var ki; 21 yıldır milletiyle güç birliği yapan AK Parti'mizin icraatları bu yalanlara en güzel cevaptır. Milletimiz suyu getirenle testiyi kıranı gayet iyi bilmektedir. AK Parti'nin icraatları da milletine hizmetleri de bitmez. Milletimizin de bize güveni bitmez. Halkımızdan aldığımız destek ve iradeyle Türkiye'yi geleceğe taşıyacak projelere imza atmaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı. Bakan Karaismailoğlu, konuşması sonrası direksiyonuna geçtiği Togg ile tüneli deneyimledi.