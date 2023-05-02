Ulaştırma Bakanı Ganita-Faroz Projesi'nin Açılışını Yaptı

GANİTA-FAROZ PROJESİ'NİN AÇILIŞINI YAPTI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nce yapımı tamamlanan Ganita-Faroz Sahil Düzenleme Projesi'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Karaismailoğlu, hayalleri gerçeği dönüştürmeye devam edeceklerini söyledi. Karaismailoğlu, "Zigana Tüneli yeni Türkiye ile eski Türkiye'yi karşılaştırmak için muhteşem bir eser. Trabzon için çok büyük hedeflerimiz var. O hedeflerimiz için çalışıyoruz. Kanuni Bulvarı bitiyor. Trabzon'a nefes aldıracak, yaşam kalitesini yükseltecek Güney Çevre Yolu'nun temelini attık. Trabzon bunları hak ediyor. AK Parti'li bir belediyenin yönetiminde olduğu için keyifli açılışlara katılıyoruz. İstanbul, Ankara'da ne oldu? Vatandaşımızın hakkı değil mi o hizmeti almak. Hastanenin yapılmakta olan yolunu belediye durdurabilir mi? Yapılan yatırımın üzerine hafriyat döken bir belediyeden konuşuyoruz. 14 Mayıs Türkiye'nin en önemli seçimlerinden bir tanesidir. ya yapılan hizmetler takdir edilecek ya da ülkeyi karıştırmak isteyenlere yetki verilecek" dedi.

Konuşmaların ardından projenin açılışı gerçekleştirildi. Açılışta, Akçaabat Güzel Sanatlar Lisesi Senfoni Orkestrası konseri, ışık şovları ve kolbastı gösterileri de sunuldu.