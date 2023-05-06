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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Depremzedelere Yardım Kermesinde

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu Depremzedelere Yardım Kermesinde

Güncel Haberler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Meydan Parkı'nda depremzedelere yardım için düzenlenen kermesi ziyaret etti. Ayrıca Togg ile gençleri gezdirdi.

DEPREMZEDELERE YARDIM KERMESİNE KATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon Meydan Parkı'nda depremzedelere yardım için düzenlenen kermesi ziyaret etti. Kermesten alışveriş de yapan Karaismailoğlu, daha sonra meydanda bir araya geldiği vatandaşlarla sohbet etti.

GENÇLERİ TOGG'LA GEZDİRDİ

Öte yandan Bakan Karaismailoğlu, seçim ziyaretlerini sürdüğü kentte, direksiyon başına geçtiği makam aracı Togg'a çevredeki gençleri alarak tur attı. Bakan Karaismailoğlu, bu anlara ait kemençe eşliğindeki videoyu, sosyal medya hesabından "Togg'a gençlerimizden tam puan! 100" notuyla paylaştı.


Trabzon Seçim Sonuçları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Adil Karaismailoğlu Trabzon TOGG Güncel Haberler

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